Существует стереотип, что если хочется есть, достаточно перекусить яблоком. Однако многие замечали, что после этого аппетит только растет.

Почему после употребления фруктов возникает чувство голода, пояснила фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в Instagram.

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Почему так зверски хочется есть после яблок? Вопросы про фрукты – не редкие гости у меня в директе или под постами. Самые частые из них: можно ли есть фрукты в качестве перекуса, и почему после фруктов еще больше хочется есть. Причем чаще спрашивают про яблоки. Видимо, все еще сидит в головах установка про то, что нужно есть 1-2 яблока в день, и тогда точно будешь стройным и здоровым, – отметила Медушкина.

Она пояснила, что все фрукты являются простым углеводом. Это означат, что они провоцируют резкое повышение сахара в крови и выброс инсулина.

В то же время для того чтобы не возникало чувства голода, не было слабости и головной боли, необходимо, чтобы инсулин повышался и понижался медленно.

В рационе должны быть сложные углеводы / Фото bodymaster​

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Чтобы получить это долгое чувство сытости, к углеводам нужно добавить белки и жиры. Например, дополнить перекус творогом и горсткой орехов. После такого перекуса вы легко дождетесь обеда без приступа голода, – пояснила фитнес-эксперт.

Если же вам хочется фруктов или ягод, употребляйте их через полчаса после приема пищи. В этот момент сахар в крови уже поднимется от сложных углеводов, и резкого скачка инсулина не будет.

Фрукты лучше есть через 30 минут после основного приема пищи / Фото gastronom