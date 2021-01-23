Сыроедение: что это такое и какие могут быть последствия
Сыроедение – популярная схема питания, однако подходит она только абсолютно здоровым людям.
Какие особенности и противопоказания имеет сыроедческий рацион, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Сыроедение подразумевает употребление в пищу только продуктов, не подвергшихся термической обработке. То есть как природа-матушка создала пригодный для еды продукт, так и ешь. И неважно, яблоко это или рыба, орешки или кусок мяса, – отметила Медушкина.
Она пояснила, что сыроедение бывает несколько разновидностей. В некоторых вариантах употребляют только овощи и фрукты, в других – можно есть сырые белковые продукты, злаки и многое другое. При этом, по словам эксперта, "нет научного подтверждения чудодейственных эффектов сыроедения".
Чем чреват переход на сыроедческий рацион
- расстройство работы ЖКТ;
- множественные дефициты витаминов и микроэлементов;
- расстройство пищевого поведения;
- нарушения обмена веществ и способности усваивать пищу;
- психоэмоциональная нестабильность.
Сыроедение подходит не всем / Фото chefmarket
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По словам Медушкиной, у сыроедения есть много противопоказаний и подходит оно только для абсолютно здоровых людей.⠀
Кроме того, все продукты питания должны быть свежими и очень чистыми, так как нет термообработки, которая уничтожила бы микробы.
Сыроедение – очень дорогая и труднореализуемая схема питания, особенно если соблюдать основное правило о натуральности и экологичности употребляемых продуктов. Часто оно недоступно для определенных мест проживания. Тогда зачем подвергать себя дискомфорту, а здоровье риску. Я думаю, овчинка выделки не стоит, а похудеть и добиться тех же целей можно и при нормальном, сбалансированном рационе, – резюмировала Екатерина Медушкина.
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