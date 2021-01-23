Существуют полезные продукты, которые не приносят вреда вашему организму и дают необходимые витамины и микроэлементы. Однако эта пища имеет ряд других характеристик, которые делают ее вредной для похудения.

Существует полезная еда, которая не даст вам ощущение сытости – именно поэтому от нее лучше отказаться. О том, какие продукты не принесут пользы при похудении, сообщает ресурс Ferra .

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Смузи



После смузи вам снова захочется есть / Фото Zira

Да, стакан смузи из свежих фруктов, орехов и йогурта – это вкусно. Бесспорно, в нем есть немало витаминов и микроэлементов.

Однако в чашке смузи содержится такое же количество калорий, как в полноценном приеме пищи. Но насытиться смузи невозможно, поэтому вы непременно съедите что-то еще и это приведет к перееданию.

Бурый рис



Бурый рис содержит много калорий / Фото Zen.yandex

Хотя он действительно полезен для организма, однако в нем слишком много калорий. Чашка вареного бурого риса содержит около 40 граммов углеводов, что соответствует 3-4 кускам белого хлеба.

Сухофрукты

Не нужно злоупотреблять сухофруктами, ведь в них мало питательных веществ, зато много сахара. Лучше употреблять свежие фрукты и овощи.

Фруктовые и овощные чипсы



Фруктовые чипсы не дают ощущение сытости / Фото Olx

Да, эти чипсы менее вредны, чем жаренный в масле оригинал. Но они не содержат полезных веществ, не дают ощущение сытости и только возбуждают аппетит.