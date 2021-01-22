Если не узнаете себя в зеркале: простая лимфодренажная тренировка от отеков
Если вы целый день работаете сидя или стоя, выполняйте эти упражнения. Помогите своему телу наладить дренаж лимфы и убрать отеки.
Уровень сложности этой тренировки – начальный. Видео простых и эффективных упражнений предлагает блог Profitnesslife video в инстаграм.
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Массаж также помогает избавиться от отеков / Фото Folkextreme
Выполняйте эти упражнения по 30-60 секунд. Сделайте 3-4 круга.
Лимфодренажная гимнастика от отеков
- Лягте на пол, ноги задерите вверх. Делайте обороты ступнями в одну сторону, затем в другую.
- Встаньте прямо. Перекатывайтесь с носков на пятки, с силой ставя ноги на пол.
- Начальная позиция: полуприсед, руки поставьте на колени. Делайте обороты коленями внутрь, затем наружу.
- "Бабочка". Сядьте на пол, согните ноги и поставьте как можно ближе к ягодицам, тяните колени к земле. Делайте "махи" коленями.
Поза "бабочки" поможет разогреть мышцы и суставы / Фото Blogoyoga
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Видео, как выполнять упражнения, смотрите здесь:
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