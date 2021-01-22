Якщо не впізнаєте себе в дзеркалі: просте лімфодренажне тренування від набряків
Якщо ви цілий день працюєте сидячи або стоячи, виконуйте ці вправи. Допоможіть своєму тілу налагодити дренаж лімфи та прибрати набряки.
Рівень складності цього тренування – початковий. Відео простих та ефективних вправ пропонує блог Profitnesslife video в інстаграм.
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Масаж також допомагає позбутися набряків / Фото Folkextreme
Виконуйте ці вправи по 30-60 секунд. Зробіть 3-4 кола.
Лімфодренажна гімнастика від набряків
- Ляжте на підлогу, ноги задеріть догори. Робіть оберти ступнями в один бік, потім в інший.
- Станьте прямо. Перекочуйтеся з носків на п'яти, з силою ставлячи ноги на підлогу.
- Початкова позиція: напівприсід, руки поставте на коліна. Робіть оберти колінами всередину, потім назовні.
- "Метелик". Сядьте на підлогу, зігніть ноги й поставте якомога ближче до сідниць, тягніть коліна до землі. Робіть "махи" колінами.
Поза "метелика" допоможе розігріти м'язи та суглоби / Фото Blogoyoga
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Відео, як виконувати вправи, перегляньте тут:
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