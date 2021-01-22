Якщо ви стежите за своїм харчуванням і хочете, щоб у раціоні були тільки натуральні продукти, деяких товарів у магазинах варто уникати.

Від яких продуктів харчування краще відмовитися, розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.

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У 21-му столітті нам не доводиться скаржитися на доступність продуктів. Проте у гонитві за збільшенням терміну зберігання, зменшенням собівартості і різноманітністю смаків, виробники продуктів забули, що їжа повинна бути корисною, або хоча б не шкідливою. Тому убезпечити себе ми повинні самі, – зазначила Нікітчук.

Від яких продуктів слід утриматися

Ковбаси, сардельки, які містять трансжири

У супермаркетах можна знайти дуже мало м'ясних виробів, які мають натуральний склад. У більшості ковбас містяться трансжири, які призводять до набору ваги, а також впливають на імунітет і здоров'я організму.

Маргарин, майонез, морозиво

Ці продукти також дуже рідко бувають натуральними. У морозиві, крім того, ще й дуже багато цукру. За словами Нікітчук, "улюблені багатьма ласощі є для нас смачною отрутою".

Завжди дивіться на склад продукту / Фото mgorod

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Якщо ви вирішили стежити за своїм харчуванням, зробити його збалансованим, тоді також слід відмовитися від:

соків;

газованих напоїв;

шоколадних батончиків;

глазурованих сирків;

тортів;

швидких сніданків;

солодких йогуртів;

кетчупів і соусів.

Якщо зараз вам здається, що "тоді і їсти нічого" – повірте, це не так. Дуже скоро ви знайдете гідну заміну цим продуктам, – резюміовала Світлана Нікітчук.