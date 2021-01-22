Які продукти обходити стороною: названі приховані вороги з супермаркету
Якщо ви стежите за своїм харчуванням і хочете, щоб у раціоні були тільки натуральні продукти, деяких товарів у магазинах варто уникати.
Від яких продуктів харчування краще відмовитися, розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.
Важливо Що їсти, щоб не хотілося солодкого: ТОП-9 продуктів
У 21-му столітті нам не доводиться скаржитися на доступність продуктів. Проте у гонитві за збільшенням терміну зберігання, зменшенням собівартості і різноманітністю смаків, виробники продуктів забули, що їжа повинна бути корисною, або хоча б не шкідливою. Тому убезпечити себе ми повинні самі, – зазначила Нікітчук.
Від яких продуктів слід утриматися
Ковбаси, сардельки, які містять трансжири
У супермаркетах можна знайти дуже мало м'ясних виробів, які мають натуральний склад. У більшості ковбас містяться трансжири, які призводять до набору ваги, а також впливають на імунітет і здоров'я організму.
Маргарин, майонез, морозиво
Ці продукти також дуже рідко бувають натуральними. У морозиві, крім того, ще й дуже багато цукру. За словами Нікітчук, "улюблені багатьма ласощі є для нас смачною отрутою".
Завжди дивіться на склад продукту / Фото mgorod
Корисно Які продукти можна поєднувати під час схуднення: ТОП-4 смачних варіанти
Якщо ви вирішили стежити за своїм харчуванням, зробити його збалансованим, тоді також слід відмовитися від:
- соків;
- газованих напоїв;
- шоколадних батончиків;
- глазурованих сирків;
- тортів;
- швидких сніданків;
- солодких йогуртів;
- кетчупів і соусів.
Якщо зараз вам здається, що "тоді і їсти нічого" – повірте, це не так. Дуже скоро ви знайдете гідну заміну цим продуктам, – резюміовала Світлана Нікітчук.
Поділитися новиною