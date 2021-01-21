У кожного, хто намагається позбутися від зайвих кілограмів, виникає питання – які продукти можна їсти під час схуднення?

Список безпечних під час схуднення поєднань продуктів назвала експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален у своєму Instagram.

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Поєднання продуктів, які можна їсти при схудненні

Геркулес + куряче яйце

Корисне поєднання сніданку, оскільки клітковина геркулесу здатна вивести надлишок холестерину і не дати йому всмоктатися, відповідно, вам не загрожує поганий настрій (за рахунок рясного виділення жовчі), – зазначила Кален.

Бобові + овочі

За словами експертки, не варто поєднувати бобові з м'ясом, а ось з овочами – навпаки. Рослинні білки легше перетравлюються разом, тому ніяких проблем з шлунково-кишковим трактом не виникне.

Поєднання бобові + овочі прекрасно піде для тих, хто худне / Фото freepik

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Картопля + овочі

За словами Кален, це "корисне і смачне" поєднання не зашкодить фігурі. Важливо: стежте за порціями.

Експертка розвінчала міф про те, що картоплю не можна їсти під час схуднення / Фото bb

Кава + горіхи

Цей варіант припаде до смаку любителям солодкого – шкідливі ласощі, з якими ви любите пити каву, замініть на горіхи. Але пам'ятайте, що горіхи дуже калорійні, тому їх не має бути багато.

Горіхи – відмінна альтернатива солодощів​ / Фото kava4me