Які продукти можна поєднувати під час схуднення: ТОП-4 смачних варіанти
У кожного, хто намагається позбутися від зайвих кілограмів, виникає питання – які продукти можна їсти під час схуднення?
Список безпечних під час схуднення поєднань продуктів назвала експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален у своєму Instagram.
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Поєднання продуктів, які можна їсти при схудненні
Геркулес + куряче яйце
Корисне поєднання сніданку, оскільки клітковина геркулесу здатна вивести надлишок холестерину і не дати йому всмоктатися, відповідно, вам не загрожує поганий настрій (за рахунок рясного виділення жовчі), – зазначила Кален.
Бобові + овочі
За словами експертки, не варто поєднувати бобові з м'ясом, а ось з овочами – навпаки. Рослинні білки легше перетравлюються разом, тому ніяких проблем з шлунково-кишковим трактом не виникне.
Поєднання бобові + овочі прекрасно піде для тих, хто худне / Фото freepik
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Картопля + овочі
За словами Кален, це "корисне і смачне" поєднання не зашкодить фігурі. Важливо: стежте за порціями.
Експертка розвінчала міф про те, що картоплю не можна їсти під час схуднення / Фото bb
Кава + горіхи
Цей варіант припаде до смаку любителям солодкого – шкідливі ласощі, з якими ви любите пити каву, замініть на горіхи. Але пам'ятайте, що горіхи дуже калорійні, тому їх не має бути багато.
Горіхи – відмінна альтернатива солодощів / Фото kava4me
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