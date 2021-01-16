Багато зі звичних нам продуктів харчування не рекомендується вживати в один прийом їжі.

Які саме, чому і чим це загрожує, розповіла блогерка і тренерка aleksasvarovskyh в Instagram.

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Ліки та цитрусові

Багато таблеток рекомендується запивати саме водою, а не іншою рідиною (сік, чай, компот). Крім того, небажано вживати з ними грейпфрут або інші цитрусові. За словами тренерки, цитрусові пригнічують фермент, який допомагає при засвоєнні лікарських препаратів. Так, концентрація діючих речовин в крові збільшується, що може стати причиною передозування.

Картопля і помідори

Поєднання цих популярних продуктів погано позначається на травленні. Тому не рекомендується їх вживати разом, щоб уникнути відчуття тяжкості в кишечнику і сонливості після їжі.

Ці овочі не варто вживати в один прийом їжі / Фото Pikabu

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Чай і мед

Всім відомо, що мед має потужні протизапальні властивості.

Однак якщо ви додасте мед у гарячий напій, він створює токсини, які згодом накопичуються в організмі. Тому краще не навантажувати додатково свою печінку в період хвороби і почекати, поки чай охолоне, – зазначила тренерка.

Кава і молоко

Кава у поєднанні з молоком втрачає свій тонізуючий ефект. Це пов'язано з тим, що антиоксидантна активність кави знижується, тому, наприклад, після латте вас може хилити на сон.

Каву краще пити без молока / Фото kofella