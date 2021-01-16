Многие из привычных нам продуктов питания не рекомендуется употреблять в один прием пищи.

Какие именно, почему и чем это грозит, рассказала блогер и тренер aleksasvarovskyh в Instagram.

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Лекарства и цитрусовые

Многие таблетки рекомендуется запивать именно водой, а не другой жидкостью (сок, чай, компот). Кроме того, нежелательно употреблять с ними грейпфрут или другие цитрусовые. По словам тренера, цитрусовые подавляют фермент, который помогает при усвоении лекарственных препаратов. Так, концентрация действующих веществ в крови увеличивается, что может стать причиной передозировки.

Картофель и помидоры

Сочетание этих популярных продуктов плохо сказываются на пищеварении. Поэтому не рекомендуется их употреблять вместе, чтобы избежать чувства тяжести в кишечнике и сонливости после еды.

Эти овощи не стоит употреблять в один прием пищи / Фото Pikabu

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Чай и мед

Всем известно, что мед обладает мощными противовоспалительными свойствами.

Однако если вы добавите мед в горячий напиток, он создает токсины, которые вскоре накапливаются в организме. Поэтому лучше не нагружать дополнительно свою печень в период болезни и подождать, пока чай остынет, – отметила тренер.

Кофе и молоко

Кофе в сочетании с молоком теряет свой тонизирующий эффект. Это связано с тем, что антиоксидантная активность кофе снижается, поэтому, к примеру, после латте вас может клонить в сон.

Кофе лучше пить без молока / Фото kofella