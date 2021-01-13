Завтрак является обязательным приемом пищи и дает силы и энергию на весь день.

Что употреблять на завтрак и от чего лучше отказаться, рассказала нутрициолог Надежда Жилина в своем Instagram.

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Почему нужно завтракать

Завтрак – самый главный прием пищи, который запускает все процессы в организме. И необходимо дать ему качественное топливо для этого. Ваш завтрак должен содержать все макронутриенты – белки, жиры, углеводы. Это обеспечит организм энергией на день, строительными материалами для тканей и клеток, запустит все пищеварительные процессы, – отметила Жилина.

По ее словам, если завтрак будет правильным, это обеспечит хорошее самочувствие, улучшит кожу, состояние волос и ногтей, даст силы и энергию, а также поможет в борьбе с лишним весом.

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Когда вы утром не завтракаете, например, потому что нет аппетита, кортизол (гормон стресса) начинает расти, тем самым провоцируя переедание в вечернее время. Вы съедаете на ночь 30-35% от своей нормы и на утро у вас снова нет сытости, – уровень кортизола в вашем организме будет всегда повышен , вот такой вот замкнутый круг получается, – подчеркнула нутрициолог.

Она пояснила, что от кортизола зависят и остальные гормоны. Если он не в порядке, это приводит к гормональному дисбалансу, лишнему весу, апатии и пр.

Завтрак – основной прием пищи за день / Фото patee

Каким должен быть завтрак

Завтракать необходимо в течение часа после пробуждения и после выпитого стакана воды. Не рекомендуется есть сладкое в первый прием пищи.

Завтрак должен содержать:

сложные углеводы – это даст вам сытость за счет медленного поднятия инсулина;

достаточное количество белка и жиров – это обеспечит сытость до обеда;

30-35% вашей суточной нормы.

Забудьте о булках, круассанах, тортиках, гранолах, хлопьях, и "ЗОЖных" овсянках с сухофруктами и медом – это все быстрые углеводы. Такой завтрак вам инсулин поднимет быстрее чем Тесла до 100-ки разгоняется, а потом так же быстро он опустится, и вы снова будете голодны. Основой вашего завтрака должны быть жиры и белки, к ним добавляем сложные углеводы и клетчатку, и завтрак чемпиона готов! – пояснила Надежда Жилина.

Примером отличного завтрака она назвала яичницу, тосты с авокадо и с/с рыбой, твердый сыр, свежие овощи и зелень.