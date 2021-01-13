Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, нужно понимать основные принципы похудения.

Что можно есть и от чего лучше отказаться при похудении, рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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Практические советы для похудения

Две трети вашего рациона должна составлять растительная пища (овощи, злаковые и фрукты). По словам Фус, это "лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки".⁣⁣⠀ В течение дня выпивайте много воды, иначе улучшить обменные процессы будет в разы сложнее.⁣⁣ Во время похудения рекомендуется исключить сладости, мучное, фастфуд и полуфабрикаты или хотя бы максимально снизить их потребление.⁣⁣⠀

Вода – обязательный пункт для похудения / Фото freepik

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Питание должно быть сбалансированным, чтобы чувство сытости сохранялось около 4-х часов. При этом важно питаться 3-4 раза в день – это позволит избежать сильного чувства голода, а значит и переедания. Регулярная активность и физические упражнения (несложные тренировки) должны войти в привычку, – без этого процесс похудения значительно замедлится.⁣⁣⠀

Ни в коем случае не голодайте, не отказывайте себе во всем на свете, а наслаждайтесь вкусной и полезной едой. Ведь правильное питание – это не просто акция, это образ жизни, – подчеркнула Фус.