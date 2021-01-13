Тим, хто хоче позбутися від зайвих кілограмів, потрібно розуміти основні принципи схуднення.

Що можна їсти і від чого краще відмовитися під час схуднення, розповіла дієтологиня Світлана Фус в своєму Instagram.

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Практичні поради для схуднення

Дві третини вашого раціону має становити рослинна їжа (овочі, злакові та фрукти). За словами Фус, це "кращі помічники для нормальноі̆ роботи кишечника, очищення організму від токсинів і важливе джерело мінералів, вітамінів і клітковини".⁣⁣ ⠀ Протягом дня випивайте багато води, інакше поліпшити обмінні процеси буде в рази складніше⁣⁣ Під час схуднення рекомендується виключити солодощі, борошняне, фастфуд і напівфабрикати або хоча б максимально знизити їх вживання.

Вода – обов'язковий пункт для схуднення / Фото freepik

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Харчування має бути збалансованим, щоб почуття ситості зберігалося близько 4-х годин. При цьому важливо харчуватися 3-4 рази на день – це дозволить уникнути сильного почуття голоду, а значить і переїдання. Регулярна активність і фізичні вправи (нескладні тренування) повинні стати звичкою, - без цього процес схуднення значно сповільниться.

Ні в якому разі не голодайте, не відмовляйте собі у всьому на світі, а насолоджуйтеся смачною і корисною їжею. Адже правильне харчування – це не просто акція, це спосіб життя, – підкреслила Фус.