Вода з лимоном – напій, який має корисні властивості та допоможе позбавитися від зайвої ваги і зберегти молодість.

Навіщо пити воду з лимоном, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален у своєму Instagram.

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Навіщо пити воду з лимоном

Цей напій корисний для схуднення і очищення організму.

Коли ми випиваємо на голодний шлунок лимонну воду, стимулюється викид жовчі. Якщо у шлунку залишилися залишки їжі з вечора, то жовч і лимонний сік допоможуть її переварити, і також це посприяє швидкому звільненню кишечника і очищенню його від шлаків. А ми знаємо, що чим краще очищається організм, тим ефективніше знижується вага, – зазначила Кален.

Вода з лимоном містить вітаміни і антиоксиданти, які беруть участь в процесі розгладження шкіри і уповільнюють процеси старіння, тому покращує зовнішній вигляд шкіри. Крім того, цей напій допоможе позбутися від дрібних зморшок і продовжити молодість. Лимон дозволить швидше виводити з організму сечову кислоту, яка з різних причин може накопичуватися в суглобах і викликати запалення. Імунітет буде міцнішим, якщо регулярно пити воду з лимоном – фрукт допомагає справлятися з вірусами, а калій підтримує водно-сольовий баланс в організмі.

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Вода з лимоном має корисні властивості / Фото kp40

Протипоказання

Воду з лимоном не рекомендується пити людям, у яких є проблеми зі шлунком і кишечником або ж алергія на лимон. Крім того, враховуйте, що надмірне споживання цього напою може зіпсувати емаль зубів. За можливості чистіть зуби після кожної випитої склянки води з лимоном.