Як звички впливають на вагу: цікаві нюанси від фітнес-експертки
Багато жінок і чоловіків скаржаться, що не можуть позбавитися від зайвої ваги. Однією з причин є звички.
Як звичне життя впливає на вагу, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Ти живеш за звичкою, абсолютно не замислюючись, як те, що ти робиш, впливає на твою вагу і здоров'я. Ти просто не бачиш інших варіантів харчування, режиму дня, сну, відпочинку, фізичної активності, – зазначила Медушкіна.
До чого призводять звички
- Вона пояснила, що людина звикає харчуватися тричі на день, як її вчили, і не робить перекушування. Це призводить до дуже сильного відчуття голоду і переїдання. Але ж можна харчуватися 5-6 разів на день.
- Багато хто вважає, що приготування сніданку займає багато часу, тому заливають мюслі або гранолу молоком або йогуртом чи зовсім відмовляються від ранкового прийому їжі. Але корисний сніданок виглядає інакше і готується теж швидко.
- В обід на роботі люди купують в автоматі каву з купою цукру. Важливо знайти час і з'їсти корисний цільнозерновий сендвіч або кілька хлібців.
- Увечері багато хто сидить перед телевізором, дивиться фільми або серіали, робить уроки з дітьми та ін. Але важливо пам'ятати, що існують різні види активності: прогулянки, фітнес, танці, спортивні ігри, в які можна грати всією сім'єю, скеледроми, батути, каток, сноуборд і лижі, ролики. ⠀
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Слідкуйте за своїми звичками – це допоможе схуднути / Фото sb
І не кажи, що ти не маєш сил! Готувати, гуляти, тренуватися. Їх немає, тому що ти сидиш на місці без руху, вдень не їси, а на ніч наїдаєшся. З'явиться активність і нутрієнти, необхідні організму – з'являться і сили, – підкреслила Медушкіна.
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