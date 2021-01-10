Багато жінок і чоловіків скаржаться, що не можуть позбавитися від зайвої ваги. Однією з причин є звички.

Як звичне життя впливає на вагу, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Ти живеш за звичкою, абсолютно не замислюючись, як те, що ти робиш, впливає на твою вагу і здоров'я. Ти просто не бачиш інших варіантів харчування, режиму дня, сну, відпочинку, фізичної активності, – зазначила Медушкіна.

До чого призводять звички

Вона пояснила, що людина звикає харчуватися тричі на день, як її вчили, і не робить перекушування. Це призводить до дуже сильного відчуття голоду і переїдання. Але ж можна харчуватися 5-6 разів на день. Багато хто вважає, що приготування сніданку займає багато часу, тому заливають мюслі або гранолу молоком або йогуртом чи зовсім відмовляються від ранкового прийому їжі. Але корисний сніданок виглядає інакше і готується теж швидко. В обід на роботі люди купують в автоматі каву з купою цукру. Важливо знайти час і з'їсти корисний цільнозерновий сендвіч або кілька хлібців. Увечері багато хто сидить перед телевізором, дивиться фільми або серіали, робить уроки з дітьми та ін. Але важливо пам'ятати, що існують різні види активності: прогулянки, фітнес, танці, спортивні ігри, в які можна грати всією сім'єю, скеледроми, батути, каток, сноуборд і лижі, ролики. ⠀

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Слідкуйте за своїми звичками – це допоможе схуднути / Фото sb

І не кажи, що ти не маєш сил! Готувати, гуляти, тренуватися. Їх немає, тому що ти сидиш на місці без руху, вдень не їси, а на ніч наїдаєшся. З'явиться активність і нутрієнти, необхідні організму – з'являться і сили, – підкреслила Медушкіна.