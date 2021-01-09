Названо 8 продуктів, які омолодять обличчя на 10 років
Якщо ви помітили, що шкіра стала менш пружною і еластичною, а на обличчі з'явилися зморшки – необхідно переглянути раціон і включити в нього 8 корисних продуктів.
Які продукти здатні повернути молодість, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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За пружність і еластичність нашої шкіри відповідають волокна колагену і еластину, які розташовані у дермі. Еластин і колаген – це білки сполучної тканини. Для їх правильної побудови і повноцінного функціонування – як і інших білків – необхідні амінокислоти. Плюс в їхньому синтезі бере участь цілий ряд мікроелементів: вітамін С, залізо, мідь і цинк та інші. І всі ці складові ми отримуємо з їжею, – зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що якщо в їжі, яка вживається, недостатньо нутрієнтів, які необхідні для будівництва колагену і еластину, шкіра починає втрачати пружність, стає сухою, на ній з'являються зморшки. Також починають розшаровуватися нігті і січуться кінчики волосся.
За словами експертки, у подібній ситуації не допоможуть дорогі креми і процедури – шкіру необхідно підгодовувати зсередини.
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Які продукти дозволять виглядати на 10 років молодше
- Зварений на кістці бульйон – багате джерело колагену.
- Лосось – джерело цинку і Омега-3.
- Горіхи – джерело ненасичених жирних кислот, антиоксидантів, вітамінів А, Е, B6, B12, калію і кальцію. Ці речовини допоможуть шкірі зберегти молодість. Важливо! Не забувайте, що горіхи – дуже каллорійний продукт (500-650 калорій на 100 грамів), тому не рекомендується вживати більше 15-20 грамів за один прийом.
- Висівки – джерело цинку, що підтримує еластичність шкіри.
- Курячі яйця – джерело селену, який робить шкіру еластичнішою, вирівнює тон, запобігає появі вікових пігментних плям.
- Квашена капуста – джерело вітаміну С і клітковини, яка нормалізує роботу кишечника.
- Темний шоколад і какао-боби – джерело калію і магнію, які омолоджують організм, допомагають виробленню гормонів щастя (ендорфінів).
- Морепродукти – джерело йоду, кальцію, фосфору, міді, цинку і заліза. Знижують жирність шкіри і заповнюють недолік мінералів і мікроелементів.
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