Якщо ви помітили, що шкіра стала менш пружною і еластичною, а на обличчі з'явилися зморшки – необхідно переглянути раціон і включити в нього 8 корисних продуктів.

Які продукти здатні повернути молодість, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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За пружність і еластичність нашої шкіри відповідають волокна колагену і еластину, які розташовані у дермі. Еластин і колаген – це білки сполучної тканини. Для їх правильної побудови і повноцінного функціонування – як і інших білків – необхідні амінокислоти. Плюс в їхньому синтезі бере участь цілий ряд мікроелементів: вітамін С, залізо, мідь і цинк та інші. І всі ці складові ми отримуємо з їжею, – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що якщо в їжі, яка вживається, недостатньо нутрієнтів, які необхідні для будівництва колагену і еластину, шкіра починає втрачати пружність, стає сухою, на ній з'являються зморшки. Також починають розшаровуватися нігті і січуться кінчики волосся.

За словами експертки, у подібній ситуації не допоможуть дорогі креми і процедури – шкіру необхідно підгодовувати зсередини.

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