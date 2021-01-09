Если вы заметили, что кожа стала менее упругой и эластичной, а на лице появились морщины – необходимо пересмотреть рацион и включить в него 8 полезных продуктов.

Какие продукты способны вернуть молодость, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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За упругость и эластичность нашей кожи отвечают волокна коллагена и эластина, которые расположены в дерме. Эластин и коллаген – это белки соединительной ткани. Для их правильного построения и полноценного функционирования – как и других белков – необходимы аминокислоты. Плюс в их синтезе участвует целый ряд микроэлементов: витамин С, железо, медь и цинк и другие. И все эти составляющие мы получаем с пищей, – отметила Медушкина.

Она пояснила, что если в употребляемой еде недостаточно нутриентов, которые необходимы для строительства коллагена и эластина, кожа начинает терять упругость, становится сухой, на ней появляются морщины. Также начинают слоиться ногти и секутся кончики волос.

По словам эксперта, в подобной ситуации не помогут дорогие крема и процедуры – кожу необходимо подкармливать изнутри.

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