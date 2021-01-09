Названы 8 продуктов, которые омолодят лицо на 10 лет
Если вы заметили, что кожа стала менее упругой и эластичной, а на лице появились морщины – необходимо пересмотреть рацион и включить в него 8 полезных продуктов.
Какие продукты способны вернуть молодость, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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За упругость и эластичность нашей кожи отвечают волокна коллагена и эластина, которые расположены в дерме. Эластин и коллаген – это белки соединительной ткани. Для их правильного построения и полноценного функционирования – как и других белков – необходимы аминокислоты. Плюс в их синтезе участвует целый ряд микроэлементов: витамин С, железо, медь и цинк и другие. И все эти составляющие мы получаем с пищей, – отметила Медушкина.
Она пояснила, что если в употребляемой еде недостаточно нутриентов, которые необходимы для строительства коллагена и эластина, кожа начинает терять упругость, становится сухой, на ней появляются морщины. Также начинают слоиться ногти и секутся кончики волос.
По словам эксперта, в подобной ситуации не помогут дорогие крема и процедуры – кожу необходимо подкармливать изнутри.
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Какие продукты позволят выглядеть на 10 лет моложе
- Сваренный на кости бульон – богатый источник коллагена.
- Лосось – источник цинка и Омега-3.
- Орехи – кладезь ненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов, витаминов А, Е, B6, B12, калия и кальция. Эти вещества помогут коже сохранить молодость. Важно! Не забывайте, что орехи – очень калорийный продукт (500-650 калорий на 100 грамм), поэтому не рекомендуется употреблять болоее 15-20 грамм за один прием.
- Отруби – источник цинка, поддерживающего эластичность кожи.
- Куриные яйца – источник селена, который делает кожу эластичнее, выравнивает тон, предотвращает появление возрастных пигментных пятен.
- Квашеная капуста – источник витамина С и клетчатки, которая нормализует работу кишечника.
- Темный шоколад и какао-бобы – источник калия и магния, которые омолаживают организм, помогают выработке гормонов счастья (эндорфинов).
- Морепродукты – источник йода, кальция, фосфора, меди, цинка и железа. Снижают жирность кожи и восполняют недостаток минералов и микроэлементов.
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