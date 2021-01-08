После множества зимних праздников и различных вкусностей, необходимо привести тело в порядок.

Как похудеть после праздников, рассказали специалисты Клиники диетологии Самойленко на странице в Instagram.

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Праздничные переедания заканчиваются, салат из крабовых палочек порядком поднадоел – самое время возвращаться в предновогоднюю форму! Возвращайтесь к прежнему режиму постепенно, – отметили диетологи.

Как вернуться в форму

Не устраивайте разгрузочные дни и "не балуйтесь" диетами. После того как организм несколько дней находился в стрессе из-за избытка еды, не нужно добивать его голодовками. Просто вернитесь к обычному режиму питания. Пищевой режим. Ежедневно питайтесь в одно и то же время. Не пропускайте приемы пищи – обязательно нужен завтрак и обед. Ужинать необходимо до 19:00. Кроме того, важно ложиться спать в тот же день, когда проснулись. Откажитесь от простых углеводов. Следует ограничить фаст-фуд, выпечку и изделия из муки, сахар. Можно употреблять фрукты в первой половине дня. Придерживайтесь правила экватора. Обедать нужно до 15:00. После этого времени исключите углеводы (крахмалистые овощи, каши, хлеб и изделия из муки, фрукты и сладости) и продукты с высоким инсулиновым индексом (молоко и молочные продукты, красное мясо). Питьевой режим. Начинайте день со стакана-двух теплой воды. Помните, что пить воду нужно за полчаса до еды и через час после.

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Примерное меню на день

Завтрак: каша / яйца + квашеная капуста или запеченные овощи.

каша / яйца + квашеная капуста или запеченные овощи. Обед: первое блюдо + мясное блюдо / рыба / птица + салат из свежих овощей.

первое блюдо + мясное блюдо / рыба / птица + салат из свежих овощей. Ужин: рыба / морепродукты / яйца / грибы / хумус + овощи в термообработке + полезные жиры (растительные масла, авокадо, семечки и орехи, сало).

Когда наладите пищевой режим, сможете делать разгрузочные дни – день на интервальном голодании (простыми словами, день, когда мы не едим после 16:00 и до 8:00 следующего дня) или лимфодренажный день (6 приемов пищи каждые 2 часа, чередуются белок (кефир или яичный белок) с углеводом (грейпфрут, киви), – посоветовали диетологи.

Кроме того, медики посоветовали не переживать о набранных на праздниках килограммах.

Обычно это связано с задержкой воды в организме и по возвращению к привычному рациону, вес также вернется в норму, – резюмировали они.