Во время зимних праздников все мы позволяем себе больше пищевых изысков, в том числе тяжелых для организма.

Как снизить нагрузку от салатов, холодца и прочего, рассказали в Клинике диетологии Самойленко на странице в Instagram.

Важно Как питаться в гостях на праздники: 5 важных правил

ТОП-10 лайфхаков для любителей "вкусненького" на праздники

1. За полчаса до того, как садиться за стол, выпейте стакан воды. Это поможет вам решить сразу две проблемы – обезвоживания после бесконечных бокалов шампанского и зверского аппетита.

2. Праздничный ужин должен на половину состоять из свежих овощей – растворимая клетчатка поможет вашему пищеварению. Также этот лайфхак снизит вероятность переедания.

3. Ешьте ферментированные продукты.

Употребляйте ферментированные продукты, которые прошли процесс естественного брожения без сахара, в них содержатся пребиотики. Пребиотики можно найти в продуктах молочнокислого брожения: квашеной капусте, хлебном квасе, мисо, комбуче. Они облегчают пищеварение, питают микрофлору, убивают болезнетворные бактерии и нормализуют работу кишечника, – добавили диетологи.

4. Добавьте на стол специи (корицу, гвоздику, петрушку, лавровый лист, укроп и пр.) – они улучшат пищеварение.

5. Следите за порциями. У вас должно быть 3 полноценных приема пищи по своему графику – это поможет контролировать порции во время праздничного застолья.

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6. Красное мясо и сладкое сильно повышают инсулин – старайтесь есть их днем, а не вечером или ночью.

7. Если на столе есть десерты и фрукты – съешьте их до основной еды. Это позволит избежать вздутия.

8. Продукты-антациды.

Алкоголь, острая и жирная пища могут вызвать симптомы повышенной кислотности ЖКТ, поэтому полезно включить в рацион такие продукты: капуста, лимон, ананасовый сок, ромашковый чай, чай из календулы, солодка или цикорий. Они понизят кислотность, – порекомендовали медики.

9. Употребляйте меньше выпечки – это "пустые" калории, которые усилят аппетит.

10. Не разговаривайте во время пережевывания пищи, иначе вы будете заглатывать, кроме еды, еще и воздух.