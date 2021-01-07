Під час зимових свят усі ми дозволяємо собі більше харчових надмірностей, в тому числі важких для організму.

Як знизити навантаження від салатів, холодцю і іншого, розповіли в Клініці дієтології Самойленко на сторінці в Instagram.

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ТОП-10 лайфхаків для любителів "смачненького" на свята

1. За півгодини до того, як сідати за стіл, випийте склянку води. Це допоможе вам вирішити відразу дві проблеми – зневоднення після нескінченних келихів шампанського і звірячого апетиту.

2. Святкова вечеря має на половину складатися зі свіжих овочів – розчинна клітковина допоможе вашому травленню. Також цей лайфхак знизить ймовірність переїдання.

3. Їжте ферментовані продукти.

Вживайте ферментовані продукти, які пройшли процес природного бродіння без цукру, в них містяться пребіотики. Пребіотики можна знайти у продуктах молочнокислого бродіння: квашеній капусті, хлібному квасі, місо, комбучі. Вони полегшують травлення, живлять мікрофлору, вбивають хвороботворні бактерії і нормалізують роботу кишечника, – додали дієтологи.

4. Додайте на стіл спеції (корицю, гвоздику, петрушку, лавровий лист, кріп та ін.) – вони поліпшать травлення.

5. Слідкуйте за порціями. У вас повинно бути 3 повноцінних прийоми їжі за своїм графіком – це допоможе контролювати порції під час святкового застілля.

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6. Червоне м'ясо і солодке сильно підвищують інсулін – намагайтеся їсти їх вдень, а не ввечері або вночі.

7. Якщо на столі є десерти і фрукти – з'їжте їх до основної їжі. Це дозволить уникнути здуття.

8. Продукти-антациди.

Алкоголь, гостра і жирна їжа можуть викликати симптоми підвищеної кислотності шлунково-кишкового тракту, тому корисно включити в раціон такі продукти: капуста, лимон, ананасовий сік, ромашковий чай, чай з календули або цикорій. Вони знизять кислотність, – порекомендували медики.

9. Вживайте менше випічки – це "порожні" калорії, які посилять апетит.

10. Не розмовляйте під час пережовування їжі, інакше ви будете заковтувати, крім їжі, ще й повітря.