Існує думка, що у м'ясі міститься найбільше білка, тому потрібно його вживати щодня. Однак і в інших продуктах є білок.

Як правильно споживати білки, та де їх знайти, розповіла фітнес-тренерка fat killers в Instagram.

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Дозування 1,8-2,0 грамів білка на кілограм маси тіла іноді вже вважають інтоксикацією, адже надлишок білка не засвоюється. А от тваринні білки корисні лише за умови раціонального дозування, 2-3 рази на тиждень і маленькими порціями, – зазначила fat killers.

За її словами, вживати м'ясо щодня – зовсім необов'язково, його можна їсти значно менше.

Фітнес-тренерка пояснила, що рослинні продукти (бобові, сочевиця, кускус) містять багато білків. При цьому у них немає холестерину та насичених жирів.

До списку продуктів, які містять білки, також можна віднести: нут, горох, квасоля та боби, горіхи, листкову зелень (шпинат), броколі, спаржу, а також нежирні сири, тофу, насіння кіноа та чіа.

Курку краще вживати без шкірки / Фото miruspehinfo

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Як правильно вживати білки