Як правильно споживати білки: корисні поради та неочікувані факти
Існує думка, що у м'ясі міститься найбільше білка, тому потрібно його вживати щодня. Однак і в інших продуктах є білок.
Як правильно споживати білки, та де їх знайти, розповіла фітнес-тренерка fat killers в Instagram.
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Дозування 1,8-2,0 грамів білка на кілограм маси тіла іноді вже вважають інтоксикацією, адже надлишок білка не засвоюється. А от тваринні білки корисні лише за умови раціонального дозування, 2-3 рази на тиждень і маленькими порціями, – зазначила fat killers.
За її словами, вживати м'ясо щодня – зовсім необов'язково, його можна їсти значно менше.
Фітнес-тренерка пояснила, що рослинні продукти (бобові, сочевиця, кускус) містять багато білків. При цьому у них немає холестерину та насичених жирів.
Курку краще вживати без шкірки / Фото miruspehinfo
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Як правильно вживати білки
- Обирайте максимально природні продукти (м'ясо тварин на природних кормах).
- Не вживайте шкіру птиці та смажене м'ясо.
- Не зберігайте м'ясо та птицю довше доби (готуйте невеликі порції).
- Не розігрівайте м'ясні страви (особливо у мікрохвильовій печі та на розжареній пательні).
- Відмовтеся від м'ясних продуктів промислової обробки. До них відносяться: бекон, ковбаси, сосиски.
- Обирайте рибу та морепродукти без панцира (вони не містять поганого холестерину і насичених жирів).
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