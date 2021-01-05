Как правильно употреблять белки: полезные советы и неожиданные факты
Существует мнение, что в мясе содержится больше всего белка, поэтому нужно его употреблять ежедневно. Однако и в других продуктах есть белок.
Как правильно потреблять белки, и где их найти, рассказала фитнес-тренер fat killers в Instagram.
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Дозировка 1,8-2,0 грамм белка на килограмм массы тела иногда уже считают интоксикацией, ведь избыток белка не усваивается. А вот животные белки полезны лишь при условии рационального дозирования, 2-3 раза в неделю и маленькими порциями, – отметила fat killers.
По ее словам, употреблять мясо каждый день – совсем необязательно, его можно есть гораздо меньше.
Фитнес-тренер объяснила, что растительные продукты (бобовые, чечевица, кускус) содержат много белков. При этом у них нет холестерина и насыщенных жиров.
Курицу лучше употреблять без кожуры / Фото miruspehinfo
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Как правильно употреблять белки
- Выбирайте максимально естественные продукты (мясо животных на естественных кормах).
- Не употребляйте кожицу птицы и жареное мясо.
- Не храните мясо и птицу дольше суток (готовьте небольшие порции).
- Не разогревайте мясные блюда (особенно в микроволновой печи и на раскаленной сковороде).
- Откажитесь от мясных продуктов промышленной обработки. К ним относятся: бекон, колбасы, сосиски.
- Выбирайте рыбу и морепродукты без панциря (они не содержат плохого холестерина и насыщенных жиров).
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