Существует мнение, что в мясе содержится больше всего белка, поэтому нужно его употреблять ежедневно. Однако и в других продуктах есть белок.

Как правильно потреблять белки, и где их найти, рассказала фитнес-тренер fat killers в Instagram.

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Дозировка 1,8-2,0 грамм белка на килограмм массы тела иногда уже считают интоксикацией, ведь избыток белка не усваивается. А вот животные белки полезны лишь при условии рационального дозирования, 2-3 раза в неделю и маленькими порциями, – отметила fat killers.

По ее словам, употреблять мясо каждый день – совсем необязательно, его можно есть гораздо меньше.

Фитнес-тренер объяснила, что растительные продукты (бобовые, чечевица, кускус) содержат много белков. При этом у них нет холестерина и насыщенных жиров.

В список продуктов, содержащих белки, можно отнести: нут, горох, фасоль и бобы, орехи, листовую зелень (шпинат), брокколи, спаржу, а также нежирные сыры, тофу, семена киноа и чиа.

Курицу лучше употреблять без кожуры / Фото miruspehinfo​

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Как правильно употреблять белки