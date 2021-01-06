Під час зимових свят питання про те, як харчуватися в гостях, стало дуже актуальним. Важливо не переїсти, але і не образити господиню вечора.

Як слід харчуватися в гостях, розповіла головна лікарка Клініки дієтології Самойленко Наталія Самойленко на сторінці в Instagram. Цікаво Користь від новорічного переїдання: 4 несподіваних аргументи 5 правил харчування в гостях Не голодуйте перед походом у гості, щоб потім з'їсти максимум. Протягом дня у вас має бути 2 повноцінних прийоми їжі – сніданок і обід. Тоді ввечері ви зможете контролювати себе за святковим столом. Якщо вам захотілося їсти, не беріть все, що є на столі. Спробуйте дві страви і через деякий час ви побачите, що наситилися невеликою кількістю їжі. Їжте повільно – це корисно для вашого шлунково-кишкового тракту. Мозку потрібен час, щоб зрозуміти, що ви ситі. Ретельно пережовуйте їжу, приємно проводите час з компанією, і ви побачите, що наситилися досить швидко. Пам'ятайте про правила харчування в гостях, щоб відчувати себе добре / Фото prostoest Читайте Як правильно споживати білки: корисні поради та неочікувані факти Умійте зупинитися. Якщо ви відчуваєте, що вже досить, не потрібно доїдати все, що залишилося в тарілці. Випічка. Обмежте вживання мучного: хліб, багет і різні булочки містять найнепотрібніші калорії, які, до того ж, викликають апетит. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клиника диетологии Самойленко (@samoylenko_diet)