Во время зимних праздников вопрос о том, как питаться в гостях, стал очень актуальным. Важно не переесть, но и не обидеть хозяйку вечера.

Как следует питаться в гостях, рассказала главный врач Клиники диетологии Самойленко Наталия Самойленко на странице в Instagram. Интересно Польза от новогоднего переедания: 4 неожиданных аргумента 5 правил питания в гостях Не голодайте перед походом в гости, чтобы потом съесть максимум. В течение дня у вас должно быть 2 полноценных приема пищи – завтрак и обед. Тогда вечером вы сможете контролировать себя за праздничным столом. Если вам захотелось есть, не берите все, что есть на столе. Попробуйте пару блюд и через некоторое время вы увидите, что насытились небольшим количеством еды. Ешьте медленно – это полезно для вашего ЖКТ. Мозгу требуется время, чтобы понять, что вы сыты. Тщательно пережевывайте еду, приятно проводите время с компанией, и вы увидите, что насытились достаточно быстро. Помните о правилах питания в гостях, чтобы чувствовать себя хорошо / Фото prostoest Читайте Как правильно употреблять белки: полезные советы и неожиданные факты Умейте остановиться. Если вы чувствуете, что уже достаточно, не нужно доедать все, что осталось в тарелке. Выпечка. Ограничьте употребление мучного: хлеб, багет и различные булочки содержат самые ненужные каллории, которые, к тому же, вызывают аппетит. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клиника диетологии Самойленко (@samoylenko_diet)