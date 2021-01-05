В первой половине января многие набирают лишние килограммы. Удержаться сложно – на столе почти ежедневно появляются вкусные и очень калорийные блюда. Расслабленное течение времени в период праздников тоже побуждает занимать себя чем-то. Часто таким занятием становится еда.

О том, почему не надо ругать себя за переедание, сообщает Active 24 .

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Подумайте, для чего вам худеть

Возможно, вы подверглись воздействию социума, и вам совсем не хочется избавляться от лишнего веса. Если вы чувствуете себя хорошо и не хотите ограничивать себя в еде – возможно, так и нужно делать?

Праздничные каникулы – это повод уединиться, прекратить безумную гонку и подумать о том, чего вы действительно хотите.

Пересмотреть свою диету



Расслабляться полезно для эмоционального и физического состояния / Фото Aif

Подумайте, подходит ли вам тот тип питания, который вы выбрали для похудения. Возможно, вы не наедаетесь, или вам психологически трудно ограничивать себя в определенных продуктах.

Новогодняя пауза в диете позволяет пересмотреть свой режим питания и виды продуктов, которые вы употребляете.

Срывы в диете тоже являются шагами на пути к цели: из них вы выходите целенаправленно. Этот путь никогда не бывает прямым и простым – иногда нужно возвращаться на шаг назад и просто ничего не делать, чтобы понять, для чего вам это все.

Срыв заряжает энтузиазмом



Если вам все время хочется сорваться, это повод пересмотреть свою диету / Фото Vesti

После перерыва в похудении вы вернетесь к нему с удовольствием. Часто люди после срыва понимают, что им приятно жить в стройном теле, а переедание вызывает тяжесть и негативные эмоции.

Поэтому не ругайте себя, а лучше сделайте выводы.

Срыв и переедания помогают расслабиться и улучшить эмоциональное состояние

Подумайте – если вы все время ведете активный образ жизни, тренируетесь и снижаете количество калорий, может ли повредить вам краткосрочный период расслабления? Вовсе нет, ведь организму и психике нужен регулярный отдых и перезагрузка.



Позволяйте себе расслабляться / Фото Aif

Кроме того, если вы "легально" позволили себе отдохнуть, последствия переедания будут значительно меньше. Ведь так вы не ругаете себя, не наедаетесь про запас на год вперед, потому что потом придется сидеть на голодной диете. Вы находитесь в гармонии с собой и дарите себе заслуженный отдых.