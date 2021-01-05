У першій половині січня чимало людей набирають зайві кілограми. Утриматися складно – на столі чи не щодня з'являються смачні й надто калорійні страви. Розслаблений плин часу в період свят теж спонукає займати себе чимось. Часто таким заняттям стає їжа.

Про те, чому не треба сварити себе за переїдання, повідомляє Active 24.

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Подумайте, для чого вам худнути

Можливо, ви піддалися впливу соціуму, і вам зовсім не хочеться позбуватися зайвої ваги. Якщо ви почуваєтеся добре і не хочете обмежувати себе в їжі – можливо, так і потрібно робити?

Святкові канікули – це привід усамітнитися, припинити шалену гонку й подумати про те, чого ви справді хочете.

Переглянути свою дієту



Розслаблятися корисно для емоційного та фізичного стану / Фото Aif

Подумайте, чи підходить вам той тип харчування, який ви обрали для схуднення. Можливо, ви не наїдаєтеся, або вам психологічно важко обмежувати себе в певних продуктах.

Новорічна пауза в дієті дає змогу переглянути свій режим харчування та види продуктів, які ви вживаєте.

Зриви в дієті теж є кроками на шляху до мети: з них ви виходите цілеспрямованішими. Цей шлях ніколи не буває прямим та простим – інколи потрібно повертатися і просто нічого не робити, аби зрозуміти, для чого вам це все.

Зрив заряджає ентузіазмом



Якщо вам увесь час хочеться зірватися, це привід переглянути свою дієту / Фото Vesti

Після перерви в схудненні ви повернетеся до нього із задоволенням. Часто люди після зриву розуміють, що їм приємно жити в стрункому тілі, а переїдання викликає важкість і негативні емоції.

Тому не сваріть себе, а краще зробіть висновки.

Зрив і переїдання допомагають розслабитися та покращити емоційний стан

Подумайте – якщо ви увесь час ведете активний спосіб життя, тренуєтеся та знижуєте кількість калорій, чи може зашкодити вам короткостроковий період розслаблення? Зовсім ні, адже організму та психіці потрібен регулярний відпочинок і перезавантаження.



​Дозволяйте собі розслаблятися / Фото Aif

Окрім того, якщо ви "легально" дозволили собі відпочити, наслідки переїдання будуть значно меншими. Адже так ви не сварите себе, не наїдаєтеся про запас на рік вперед, бо потім доведеться сидіти на голодній дієті. Ви перебуваєте в гармонії з собою і даруєте собі заслужений відпочинок.

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