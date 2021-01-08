Після безлічі зимових свят і різної смакоти, необхідно привести тіло в порядок.

Як схуднути після свят, розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко на сторінці в Instagram.

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Святкові переїдання закінчуються, салат з крабових паличок набрид – саме час повертатися у передноворічну форму! Повертайтеся до колишнього режиму поступово, – відзначили дієтологи.

Як повернутися у форму

Не влаштовуйте розвантажувальні дні і "не балуйтесь" дієтами. Після того як організм кілька днів перебував у стресі через надлишок їжі, не потрібно добивати його голодуванням. Просто поверніться до звичайного режиму харчування. Харчовий режим. Щодня харчуйтеся в один і той же час. Не пропускайте прийоми їжі – обов'язково потрібен сніданок і обід. Вечеряти необхідно до 19:00. Крім того, важливо лягати спати у той день, коли прокинулися. Відмовтеся від простих вуглеводів. Слід обмежити фаст-фуд, випічку і вироби з борошна, цукор. Можна вживати фрукти в першій половині дня. Дотримуйтеся правила екватора. Обідати потрібно до 15:00. Після цього часу виключіть вуглеводи (крохмалисті овочі, каші, хліб і вироби з борошна, фрукти та солодощі) і продукти з високим інсуліновим індексом (молоко і молочні продукти, червоне м'ясо). Питний режим. Починайте день зі склянки-двох теплої води. Пам'ятайте, що пити воду потрібно за півгодини до їжі і через годину після.

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Приблизне меню на день

Сніданок: каша / яйця + квашена капуста або запечені овочі.

каша / яйця + квашена капуста або запечені овочі. Обід: перша страва + м'ясна страва / риба / птах + салат зі свіжих овочів.

перша страва + м'ясна страва / риба / птах + салат зі свіжих овочів. Вечеря: риба / морепродукти / яйця / гриби / хумус + овочі в термообробці + корисні жири (рослинні олії, авокадо, насіння і горіхи, сало).

Коли налагодите харчовий режим, зможете робити розвантажувальні дні – день на інтервальному голодуванні (простими словами, день, коли ми не їмо після 16:00 і до 8:00 наступного дня) або лімфодренажний день (6 прийомів їжі кожних 2 години, чергуються білок ( кефір або яєчний білок) з вуглеводом (грейпфрут, ківі), – порадили дієтологи.

Крім того, медики порадили не переживати про набран за свята кілограми.

Зазвичай це пов'язано із затримкою води в організмі і після повернення до звичного раціону, вага також повернеться в норму, – резюмували вони.