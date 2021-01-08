Употребление большого количества мяса негативно сказывается на здоровье человека, что доказано множеством исследований.

Как правильно употреблять мясо, рассказала главный врач Клиники диетологии Самойленко Наталия Самойленко на странице в Instagram.

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Как правильно употреблять мясо: 5 советов

Откажитесь от мяса утром и вечером – это очень большая нагрузка на организм. Красное мяса следует употреблять в обед. Избегайте обработанного (колбаса, сосиски, балык, котлеты), копченого и жареного мяса. Готовьте его на пару, запекайте, тушите и варите. Не рекомендуется употреблять мясо чаще 1-2 раз в неделю.

Следите за порциями мяса / Фото kopilka-kulinara

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4. Порция мяса для одного приема пищи должна составлять 100-150 грамм.

Для женщин кусочек мяса должен занимать примерно половину ладошки, у мужчин – немного больше половины ладони, – отметила Наталия Самойленко.

5. Лучший гарнир к мясу – сырые овощи и зелень. Употреблять мясо с кашами не рекомендуется – они несовместимы.

Важно! Диетологи рекомендуют с возрастом уменьшать дозировки мясных продуктов, вплоть до полного его исключения.