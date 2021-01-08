Вживання великої кількості м'яса негативно позначається на здоров'ї людини, що доведено безліччю досліджень.

Як правильно вживати м'ясо, розповіла головний лікар Клініки дієтології Самойленко Наталія Самойленко на сторінці в Instagram.

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Як правильно вживати м'ясо: 5 порад

Відмовтеся від м'яса вранці і ввечері – це дуже велике навантаження на організм. Червоне м'ясо слід вживати в обід. Уникайте обробленого (ковбаса, сосиски, балик, котлети), копченого і смаженого м'яса. Готуйте його на пару, запікайте, тушкуйте і варіть. Не рекомендується вживати м'ясо частіше 1-2 разів на тиждень.

Слідкуйте за порціями м'яса​ / Фото kopilka-kulinara

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4. Порція м'яса для одного прийому їжі має становити 100-150 грамів.

Для жінок шматочок м'яса повинен займати приблизно половину долоні, у чоловіків – трохи більше половини долоні, – зазначила Наталія Самойленко.

5. Кращий гарнір до м'яса – сирі овочі і зелень. Вживати м'ясо з кашами не рекомендуеться – вони несумісні.

Важливо! Дієтологи рекомендують з віком зменшувати дозування м'ясних продуктів, аж до повного його виключення.