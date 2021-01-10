Іноді наш організм вимагає щось смачне і шкідливе, однак почуття провини не дозволяє "згрішити", особливо, коли хочеться схуднути.

Якими продуктами можна поласувати, щоб потім себе не звинувачувати, розповіла дієтологиня і нутриціологиня Світлана Нікітчук у своєму Instagram.

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Вам хочеться їсти, коли хвилюєтеся? І не супчика або зеленого салату, а що-небудь отаке смачненьке, щоб відволіктися від хвилювань. Як правило, це солоденьке або жирне, і не завжди корисне. Зробила підбірку звичайних і незвичайних ласощів, які радують рецептори і не викликають почуття провини, – зазначила Нікітчук.

Чим себе побалувати

При бажанні з'їсти щось смачне, можна взяти 100-200 грам не дуже солодких фруктів з низьким глікемічним індексом.

з низьким глікемічним індексом. Сушені яблука, ананаси, кілька горішків. Фруктоза з цих солодощів засвоюється поступово. Це дозволяє відчути ситість і заспокоєння.

Фруктоза з цих солодощів засвоюється поступово. Це дозволяє відчути ситість і заспокоєння. Какао підвищує настрій і дає ситість. Використовувати його можна у формі напою або гіркого шоколаду (75% і вище).

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Незвичайні смаколики

Ягоди годжі містять 18 амінокислот і позитивно впливають на настрій, нервову систему і роботу мозку. 10-45 грам на день стануть корисними і екзотичними ласощами.

За словами дієтолога, ягоди годжі – відмінні ласощі / Фото newsomsk

Солодощі на основі спіруліни. Ця водорість багата на вітамін В12, білки та амінокислоти, і позитивно впливає на метаболізм, а також знижує стрес. Придбати спіруліну можна у магазинах здорового харчування, і зробити з неї цукерки із сухофруктами і горіхами.

Ця водорість багата на вітамін В12, білки та амінокислоти, і позитивно впливає на метаболізм, а також знижує стрес. Придбати спіруліну можна у магазинах здорового харчування, і зробити з неї цукерки із сухофруктами і горіхами. Гострі солодощі. Смачні шоколадні цукерки піднімуть вам настрій завдяки властивостям червоного перцю і какао.

Капсаїцин надає гостроту, стимулює нервові закінчення у роті і викликає печіння. У відповідь мозок виділяє ендорфіни, що знімають біль і підвищують настрій, – зазначила Нікітчук.