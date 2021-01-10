Иногда наш организм требует что-то вкусное и вредное, однако чувство вины не позволяет "согрешить", особенно, когда хочется похудеть.

Какими продуктами можно полакомиться, чтобы потом себя не винить, рассказала диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

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Вам хочется есть, когда волнуетесь? И не супчика или зеленого салатика, а что-нибудь этакое вкусненькое, чтобы отвлечься от волнений. Как правило, это сладенькое или жирное, и не всегда полезное. Сделала подборку обычных и необычных вкусняшек, которые радуют рецепторы и не вызывают чувство вины, – отметила Никитчук.

Чем себя побаловать

При желании съесть что-то вкусное, можно взять 100-200 грамм малосладких фруктов с низким гликемическим индексом.

с низким гликемическим индексом. Сушеные яблоки, ананасы, несколько орешков . Фруктоза из этих сладостей усваивается постепенно. Это позволяет ощутить сытость и успокоение.

. Фруктоза из этих сладостей усваивается постепенно. Это позволяет ощутить сытость и успокоение. Какао повышает настроение и дает сытость. Использовать его можно в форме напитка или горького шоколада (75% и выше).

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Необычные вкусности⠀

Ягоды годжи содержат 18 аминокислот и оказывают положительное влияние на настроение, нервную систему и работу мозга. 10-45 грамм в день станут полезным и экзотическим лакомством.

По словам диетолога, ягоды годжи – отличное лакомство / Фото newsomsk

Сладости на основе спирулины. Эта водоросль богата витамином В12, белками и аминокислотами, и положительно влияет на метаболизм, а также снижает стресс. Приобрести спирулину можно в магазинах здорового питания, и сделать из нее конфеты с сухофруктами и орехами.

Эта водоросль богата витамином В12, белками и аминокислотами, и положительно влияет на метаболизм, а также снижает стресс. Приобрести спирулину можно в магазинах здорового питания, и сделать из нее конфеты с сухофруктами и орехами. Острые сладости. Вкусные шоколадные конфеты поднимут вам настроение благодаря свойствам красного перца и какао.

Капсаицин придает остроту, стимулирует нервные окончания во рту и вызывает жжение. В ответ мозг выделяет эндорфины, снимающие боль и повышающие настроение, – отметила Никитчук.