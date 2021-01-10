Многие женщины и мужчины жалуются, что не могут избавиться от лишнего веса. Одной из причин являются привычки.

Как привычная жизнь влияет на вес, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Ты живешь по привычке, совершенно не задумываясь, как то, что ты делаешь, влияет на твой вес и здоровье. Ты просто не видишь других вариантов питания, режима дня, сна, отдыха, физической активности, – отметила Медушкина.

К чему приводят привычки

Она пояснила, что человек привыкает питаться 3 раза в день, как его учили, и не делает перекусы. Это приводит к очень сильному чувству голоду и перееданию. А ведь можно питаться 5-6 раз в день. Многие считают, что приготовление завтрака занимает много времени, поэтому заливают мюсли или гранолу молоком или йогуртом или вовсе отказываются от утреннего приема пищи. Но полезный завтрак выглядит иначе и готовится тоже быстро. В обед на работе люди приобретают в автомате кофе с кучей сахара. Важно найти время и съесть полезный цельнозерновой сэндвич или пару хлебцев. Вечером многие сидят перед телевизором, смотрят фильмы или сериалы, делают уроки с детьм и пр. Но важно помнить, что существуют различные виды активности: прогулки, фитнес, танцы, спортивные игры, в которые можно играть всей семьей, скалодромы, батуты, каток, сноуборд и лыжи, ролики. ⠀

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Следите за своими привычками – это поможет похудеть / Фото sb

И не говори, что у тебя нет сил! Готовить, гулять, тренироваться. Их нет, потому что ты сидишь на месте без движения, днем не ешь, а на ночь наедаешься. Появится активность и нутриенты, необходимые организму – появятся и силы, – подчеркнула Медушкина.