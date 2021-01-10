Вода с лимоном – напиток, который обладает полезными свойствами и поможет избавиться от лишнего веса и сохранить молодость.

Зачем пить воду с лимоном, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.

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Зачем пить воду с лимоном

Этот напиток полезен для похудения и очищения организма.

Когда мы выпиваем на голодный желудок лимонную воду, стимулируется выброс желчи. Если в желудке остались остатки пищи с вечера, то желчь и лимонный сок помогут ее переварить, и также это поспособствует быстрому освобождению кишечника и очищению его от шлаков. А мы знаем, что чем лучше очищается организм, тем эффективнее снижается вес, – отметила Кален.

Вода с лимоном содержит витамины и антиоксиданты, которые участвуют в процессе разглаживания кожи и замедляют процессы старения, поэтому улучшает внешний вид кожи. Кроме того, этот напиток поможет избавиться от мелких морщин и продлить молодость. Лимон позволит быстрее выводить из организма мочевую кислоту, которая по разным причинам может накапливаться в суставах и вызывать воспаления. Иммунитет будет крепче, если регулярно пить воду с лимоном – фрукт помогает справляться с вирусами, а калий поддерживает водно-солевой баланс в организме.

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Вода с лимоном обладает полезными свойствами / Фото kp40

Противопоказания

Воду с лимоном не рекомендуется пить людям, у которых есть проблемы с желудком и кишечником или же имеется аллергия на лимон. Кроме того, учитывайте, что чрезмерное потребление этого напитка может испортить эмаль зубов. По возможности чистите зубы после каждого выпитого стакана воды с лимоном.