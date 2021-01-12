Вічне питання, яке цікавить всіх батьків, – чи варто балувати дітей шоколадом.

Чи можна дітям вживати цукор і їсти шоколад, розповіла дієтологиня Світлана Фус у своєму Instagram.

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До 8 років життя дитина з'їдає більше цукру, ніж дорослий з'їдав (не так давно – 100 років тому) за все життя! У Великобританії, де кожна п'ята дитина страждає надмірною вагою, вчені провели масштабне дослідження. Суть полягала в тому, що батьки весь рік фіксували, що з'їдали їхні діти. Виявилося, що замість допустимих 20-25 грамів цукру (4-5 чайні ложки) на день, діти з'їдали втричі більше, – зазначила Фус.

Вона пояснила, що надмірне вживання цукру призводить до зайвої ваги у дітей, що тягне за собою купу проблем і комплексів.

Максимальна кількість цукру для п'ятирічних дітей на день становить до 20 грамів (4 чайні ложки), тоді як діти від 6 до 10 років в середньому можуть споживати до 25 грамів (5 чайних ложок), а 11-річні – максимум 30 грамів (6 чайних ложок), – додала дієтологиня.

Шоколад повинен бути з хорошим вмістом какао / Фото freepik

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Чи можна дітям їсти шоколад

За словами Фус, діти можуть їсти шоколад, але у невеликих кількостях.

Для дитини 3-х років – не більше 5 грамів, з 4-5 річного віку – 10-15 грамів, – уточнила Фус.

Вона підкреслила, що чим вищий відсоток какао – тим якісніший і корисніший шоколад.

У шоколад додають цукор, але чим більше міститься какао, тим менше цукру, тому шоколад стає гіркуватим на смак і тому діти його не надто люблять.⁣⁣ Не слід занадто захоплюватися шоколадом ще й тому, що він може викликати алергічні реакції. Крім того, цукор, який в ньому міститься, слід враховувати у загальному денному раціоні дитини, – резюмувала дієтологиня.