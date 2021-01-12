Вечный вопрос, который интересует всех родителей, – стоит ли баловать детей шоколадом.

Можно ли детям употреблять сахар и есть шоколад, рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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К 8 годам жизни ребенок съедает больше сахара, чем взрослый съедал (не так давно — 100 лет назад) за всю жизнь! В Великобритании, где каждый пятый ребенок страдает избыточным весом, ученые провели масштабное исследование. Суть заключалась в том, что родители весь год фиксировали, что съедали их дети. Оказалось, что вместо допустимых 20-25 грамм сахара (4-5 чайные ложки) в день, дети съедали в три раза больше, – отметила Фус.

Она пояснила, что чрезмерное употребление сахара приводит к лишнему весу у детей, что влечет за собой кучу проблем и комплексов.

Максимальное количество сахара для пятилетних детей в день составляет до 20 грамм (4 чайные ложки), тогда как дети от 6 до 10 лет в среднем могут потреблять до 25 грамм (5 чайных ложек), а 11-летние – максимум 30 грамм (6 чайных ложек), – добавила диетолог.

Шоколад должен быть с хорошим содержанием какао / Фото freepik

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Можно ли детям есть шоколад

По словам Фус, дети могут есть шоколад, но в небольших количествах.

Для ребенка 3-х лет – не больше 5 грамм, с 4-5 летнего возраста – 10-15 грамм, – уточнила Фус.

Она подчеркнула, что чем выше процент какао – тем качественнее и полезнее шоколад.

В шоколад добавляют сахар, но чем больше содержится какао, тем меньше сахара, поэтому шоколад становится горьковатым на вкус и поэтому дети его не очень любят.⁣⁣ Не следует слишком увлекаться шоколадом еще и потому, что он может вызывать аллергические реакции. Кроме того, сахар, который в нем содержится, следует учитывать в общем дневном рационе ребенка,⁣ – резюмировала диетолог.