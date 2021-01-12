В обществе давно идут споры о том, полезно ли пить кофе. Из вредных эффектов называют влияние кофе на артериальное давление, нервную систему, сердце и сосуды. Однако кофе имеет и положительные свойства, о которых мы расскажем.

Люди обычно делятся на любителей кофейных напитков и тех, кто всячески избегает кофе. О том, почему каждый день можно полакомиться чашечкой ароматного напитка, сообщает ресурс caffeineinformer .

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Все названые аргументы были опубликованы в международных научных журналах.

Причины пить кофе

Избавиться от боли

Две чашки кофе помогут уменьшить боль в мышцах после тренировки на 48%.

Увеличить количество клетчатки в рационе



В кофе есть клетчатка, полезная для человеческого организма / Фото Unsplash

Чашка кофе содержит до 1,8 грамма клетчатки. Рекомендуемая норма клетчатки для взрослого человека в день – от 20 до 38 граммов.

Защитит от цирроза печени

Исследования доказывают, что кофе защищает печень. Об этом пишет Hepatology Journal. И обычный кофе, и кофе без кофеина снижают уровень ферментов печени.

Но для лучшего эффекта нужно, конечно, сократить употребление алкоголя.

Снижение риска диабета II типа



Кофе снижает риск развития диабета / Фото Unsplash

Гарвардский профессор Dr. Frank Hu доказал, что риск диабета снижается на 9% с каждой чашкой кофе, которую вы пьете каждый день.

Снижение риска болезни Альцгеймера

Европейский Журнал Неврологии утверждает, что соединения, которые есть в жареном кофе, могут предотвращать образование бляшек в мозге.



Жареный кофе уменьшает риск болезни Альцгеймера / Фото Unsplash

Кофе снижает риск суицида и депрессии

Ученые доказали, что женщины, которые пьют 4 и более чашек кофе в день, реже страдают от депрессии.

Защита от болезни Паркинсона

Удивительно, но от этой болезни чаще страдают те, кто не пьет кофе и не употребляет никотин.