Почему пить кофе полезно для здоровья: ученые назвали 7 причин
В обществе давно идут споры о том, полезно ли пить кофе. Из вредных эффектов называют влияние кофе на артериальное давление, нервную систему, сердце и сосуды. Однако кофе имеет и положительные свойства, о которых мы расскажем.
Люди обычно делятся на любителей кофейных напитков и тех, кто всячески избегает кофе. О том, почему каждый день можно полакомиться чашечкой ароматного напитка, сообщает ресурс caffeineinformer.
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Все названые аргументы были опубликованы в международных научных журналах.
Причины пить кофе
Избавиться от боли
Две чашки кофе помогут уменьшить боль в мышцах после тренировки на 48%.
Увеличить количество клетчатки в рационе
В кофе есть клетчатка, полезная для человеческого организма / Фото Unsplash
Чашка кофе содержит до 1,8 грамма клетчатки. Рекомендуемая норма клетчатки для взрослого человека в день – от 20 до 38 граммов.
Защитит от цирроза печени
Исследования доказывают, что кофе защищает печень. Об этом пишет Hepatology Journal. И обычный кофе, и кофе без кофеина снижают уровень ферментов печени.
Но для лучшего эффекта нужно, конечно, сократить употребление алкоголя.
Снижение риска диабета II типа
Кофе снижает риск развития диабета / Фото Unsplash
Гарвардский профессор Dr. Frank Hu доказал, что риск диабета снижается на 9% с каждой чашкой кофе, которую вы пьете каждый день.
Снижение риска болезни Альцгеймера
Европейский Журнал Неврологии утверждает, что соединения, которые есть в жареном кофе, могут предотвращать образование бляшек в мозге.
Жареный кофе уменьшает риск болезни Альцгеймера / Фото Unsplash
Кофе снижает риск суицида и депрессии
Ученые доказали, что женщины, которые пьют 4 и более чашек кофе в день, реже страдают от депрессии.
Защита от болезни Паркинсона
Удивительно, но от этой болезни чаще страдают те, кто не пьет кофе и не употребляет никотин.
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