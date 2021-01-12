У суспільстві давно точаться суперечки про те, чи корисно пити каву. Зі шкідливих ефектів називають вплив кави на артеріальний тиск, нервову систему, серце й судини. Однак кава має і позитивні властивості, про які ми розповімо.

Люди зазвичай діляться на любителів кавових напоїв і тих, хто всіляко уникає каву. Про те, чому щодня можна поласувати чашкою ароматного напою, повідомляє ресурс caffeineinformer.

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Усі названі аргументи були опубліковані в міжнародних наукових журналах.

Причини пити каву

Позбутися болю

Дві чашки кави допоможуть зменшити біль у м'язах після тренування на 48%.

Збільшити кількість клітковини в раціоні



У каві є клітковина, корисна для людського організму / Фото Unsplash

Чашка кави містить до 1,8 грама клітковини. Рекомендована норма клітковини для дорослої людини на день – від 20 до 38 грамів.

Захистить від цирозу печінки

Дослідження доводять, що кава захищає печінку. Про це пише Hepatology Journal. І звичайна кава, і кава без кофеїну знижують рівень ферментів печінки.

Але для кращого ефекту потрібно, звісно, скоротити вживання алкоголю.

Зниження ризику діабету ІІ типу



Кава знижує ризик розвитку діабету / Фото Unsplash

Гарвардський професор Dr. Frank Hu довів, що ризик діабету знижується на 9% з кожною чашкою кави, яку ви п'єте щодня.

Зниження ризику хвороби Альцгеймера

Європейський Журнал Неврології стверджує, що сполуки, які є в смаженій каві, можуть запобігати утворенню бляшок в мозку.



Смажена кава зменшує ризик хвороби Альцгеймера / Фото Unsplash

Кава знижує ризик суїциду та депресії

Вчені довели, що жінки, які п'ють 4 і більше чашок кави на день, рідше страждають від депресії.

Захист від хвороби Паркінсона

Дивно, але від цієї хвороби частіше страждають ті, хто не п'є каву та не вживає нікотин.

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