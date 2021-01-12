Соромилася свого тіла, а стала бодибілдеркою: неймовірна історія блогерки з вітиліго – фото
Коли дівчині зі штату Юта, США, поставили діагноз "вітиліго" – їй довелося вчитися любити своє тіло заново. У цьому їй допоміг спорт. З часом хвороба прогресувала, а також прогресували успіхи на ниві бодибілдингу.
Дівчина навчилася сприймати своє тіло за допомогою фітнесу. Історію спортсменки з США повідомляє ресурс Boredpanda.
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Антонія перестала соромитися свого тіла за допомогою фітнесу / Фото instagram.com/toni_dino
У 14 років Антонія Ліверс помітила білі плями на своєму тілі. Згодом їй поставили діагноз "вітиліго". Дівчина-підліток годинами плакала над власним виглядом – адже це вік, коли діти стають дуже чутливими до своєї зовнішності.
Захворювання стало стимулом до занять спортом / Фото instagram.com/toni_dino
Вітиліго– це порушення пігментації шкіри, що проявляється в білих плямах на поверхні тіла.
Спортсменка хоче давати мотивацію іншим людям / Фото instagram.com/toni_dino
Захворювання прогресувало й змусило Антонію розвивати у собі пристрасть до фітнесу, аби відволіктися. Фітнес допоміг повернути впевненість у собі та своєму тілі.
Спорт допоміг полюбити та прийняти своє тіло / Фото instagram.com/toni_dino
Я навчилася приймати це, і з часом зрозуміла, як виглядаю і ким я є, щоб нарешті полюбити себе такою, якою я є, – розповідає спортсменка.
Антонія змогла стати прикладом для інших / Фото instagram.com/toni_dino
Згодом дівчина захопилася бодибілдингом. Цей спорт вимагає важкої праці та повної віддачі, аби згодом демонструвати плоди роботи над собою. Для дівчини з вітиліго це стало справжнім викликом.
Дівчина бере участь у різних змаганнях / Фото instagram.com/toni_dino
Зараз Антонія регулярно бере участь у змаганнях з бодибілдингу, а також працює фітнес-тренером. Окрім того, дівчина стала моделлю, а ще – веде свій блог, у якому понад 35 тисяч підписників.
Зараз Антонія навчає інших розвивати та покращувати своє тіло / Фото instagram.com/toni_dino
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