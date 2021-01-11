Інколи тренуватися стає складно або майже неможливо через слабкість і нестачу сил. Такий стан може налякати новачків і навіть змусити відмовитися від занять. Спершу спробуйте розібратися у причинах, що викликають відчуття слабкості.

Про причини слабкості під час тренувань повідомляють фахівці спортивного клубу Sportavita у своєму блозі в Instagram.

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Стрес



Якщо відчуваєте слабкість, важливо знизити інтенсивність навантажень / Фото Bike&Me

Одна з найпоширеніших причин. Недосипання, проблеми на роботі та в особистому житті – усе це заважає зосередитися на виконанні вправ, а також виснажує організм.

Алергія або нестача кисню



Нестача свіжого повітря може викликати слабкість, нудоту і запаморочення / Фото Bike&Me

Якщо вам важко дихати, то втома настає набагато швидше. Мало кисню може бути через недостатню вентиляцію приміщення, відсутність вікон та інших варіантів доступу повітря у спортивному залі.

Дефіцит заліза

Для того, аби дізнатися, чи немає у вас дефіциту заліза, здайте необхідні аналізи. Щоб уникнути такого дефіциту, вживайте квасолю, яловичину та субпродукти, сочевицю, натуральний томатний сік, шпинат, картоплю тощо.

Недостатня кількість води

Вживайте достатньо води, аби відчувати себе бадьоро не тільки під час тренувань, а й протягом дня.

Неправильне харчування



Сувора дієта також може стати причиною слабкості / Фото Zen.yandex

Недостатня кількість калорій та поживних речовин виснажують організм. Такий же ефект можуть давати монодієти або тривале голодування.

Виснажуючі вправи

Якщо поки у вас недостатньо сил на інтенсивні тренування, займіться йогою, робіть розтяжку або пілатес. Спробуйте спершу зняти напругу, привести до ладу тіло й нервову систему, а вже потім братися за складніші тренування.

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