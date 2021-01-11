Иногда тренироваться становится сложно или почти невозможно из-за слабости и недостатка сил. Такое состояние может напугать новичков и даже заставить отказаться от занятий. Сначала попробуйте разобраться в причинах, вызывающих ощущение слабости.

О причинах слабости во время тренировок сообщают специалисты спортивного клуба Sportavita в своем блоге в Instagram.

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Стресс



Если чувствуете слабость, важно снизить интенсивность нагрузок / Фото Bike & Me

Одна из самых распространенных причин. Недосыпание, проблемы на работе и в личной жизни – все это мешает сосредоточиться на выполнении упражнений, а также истощает организм.

Аллергия или недостаток кислорода



Недостаток свежего воздуха может вызвать слабость, тошноту и головокружение / Фото Bike & Me

Если вам трудно дышать, то усталость наступает гораздо быстрее. Мало кислорода может быть из-за недостаточной вентиляции помещения, отсутствия окон или других вариантов доступа воздуха в спортивном зале.

Дефицит железа

Для того чтобы узнать, нет ли у вас дефицита железа, сдайте необходимые анализы. Чтобы избежать такого дефицита, употребляйте фасоль, говядину и субпродукты, чечевицу, натуральный томатный сок, шпинат, картофель и так далее.

Недостаточное количество воды

Употребляйте достаточное количество воды, чтобы чувствовать себя бодро не только во время тренировок, но и в течение дня.

Неправильное питание



Строгая диета также может стать причиной слабости / Фото Zen.yandex

Недостаточное количество калорий и питательных веществ истощают организм. Такой же эффект могут давать монодиеты или длительное голодание.

Изнуряющие упражнения

Если пока у вас недостаточно сил на интенсивные тренировки, займитесь йогой, делайте растяжку или пилатес. Попробуйте сначала снять напряжение, привести в порядок тело и нервную систему, а уже потом приступать к более сложным тренировкам.