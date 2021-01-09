Часто можно услышать, что люди связывают свой лишний вес с гормональным сбоем.

Какая на самом деле связь у избыточного веса и гормонального фона, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален в своем Instagram.

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Самое распространенное мнение, что лишний вес появился из-за гормональных нарушений. И в этом есть доля истины, но хочется обратить внимание: да, лишний вес может появиться из-за нарушения гормонального фона, но в равной степени и выработка гормонов сильно меняется при появлении лишнего веса, то есть лишний вес может стать причиной нарушения работы щитовидной железы, – отметила Кален.

Она рассказала подробнее о гипотиреозе – сбое в работе щитовидной железы. Гипотиреоз – довольно распространенное явление, особенно у женщин после родов.

Симптомы нарушения гормонального фона⠀⠀⠀

снижение работоспособности, памяти и внимания;

депрессия, плаксивость, раздражительность;

выпадение волос, ухудшение качества кожи и ногтей;

отеки, одутловатость лица;

нарушение сна;

потливость;

тошнота, изменение аппетита, метеоризм, запоры;

суставные и мышечные боли, судороги;

замедление или учащение частоты сердечных сокращений;

нарушения менструального цикла;

снижение либидо.

Обязательно проконсультируйтесь с эндокринологом / Фото kakprosto

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Если вы вдруг заметили у себя подобные симптомы, необходимо обратиться к эндокринологу, который направит на анализ крови на ТТГ и УЗИ.

При повышении ТТГ может понадобиться гормональная терапия, а именно ежедневный прием L-тироксина в индивидуальной дозировке, – уточнила Кален.

При этом важно еще до визита к врачу начать работу над снижением веса до своей нормы. Это необходимо для того, чтобы поддержать работу щитовидной железы.