Часто можна почути, що люди пов'язують свою зайву вагу з гормональним збоєм.

Яка насправді зв'язок у надмірної ваги і гормонального фону, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален у своєму Instagram.

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Найпоширеніша думка, що зайва вага з'явилася через гормональні порушення. І в цьому є частка істини, але хочеться звернути увагу: так, зайва вага може з'явитися через порушення гормонального фону, але в рівній мірі і вироблення гормонів сильно змінюється при появі зайвої ваги, тобто зайва вага може стати причиною порушення роботи щитовидної залози, – зазначила Кален.

Вона розповіла докладніше про гіпотиреоз – збій у роботі щитовидної залози. Гіпотиреоз – досить поширене явище, особливо у жінок після пологів.

Симптоми порушення гормонального фону

зниження працездатності, пам'яті та уваги;

депресія, плаксивість, дратівливість;

випадання волосся, погіршення якості шкіри і нігтів;

набряки, одутлість особи;

порушення сну;

пітливість;

нудота, зміна апетиту, метеоризм, запори;

суглобові і м'язові болі, судоми;

уповільнення або почастішання частоти серцевих скорочень;

порушення менструального циклу;

зниження лібідо.

Обов'язково проконсультуйтеся з ендокринологом / Фото kakprosto

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Якщо ви раптом помітили у себе подібні симптоми, необхідно звернутися до ендокринолога, який направить на аналіз крові на ТТГ і УЗД.

При підвищенні ТТГ може знадобитися гормональна терапія, а саме щоденний прийом L-тироксину в індивідуальному дозуванні, – уточнила Кален.

При цьому важливо ще до візиту до лікаря почати роботу над зниженням ваги до своєї норми. Це необхідно для того, щоб підтримати роботу щитовидної залози.