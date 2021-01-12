Когда девушке из штата Юта, США поставили диагноз "витилиго" – ей пришлось учиться любить свое тело заново. В этом ей помог спорт. Со временем болезнь прогрессировала, а также прогрессировали успехи в сфере бодибилдинга.

Девушка научилась воспринимать свое тело с помощью фитнеса. Историю спортсменки из США сообщает ресурс Boredpanda .

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Антония перестала стесняться своего тела с помощью фитнеса / Фото instagram.com/toni_dino

В 14 лет Антония Ливерс заметила белые пятна на своем теле. Впоследствии ей поставили диагноз "витилиго". Девушка-подросток часами плакала над собственным видом – ведь это возраст, когда дети становятся очень чувствительными к своей внешности.



Заболевание стало стимулом к ​​занятиям спортом / Фото instagram.com/toni_dino

Витилиго – это нарушение пигментации кожи, проявляющееся в белых пятнах на поверхности тела.



Спортсменка хочет давать мотивацию другим людям / Фото instagram.com/toni_dino

Заболевание прогрессировало и заставило Антонию развивать в себе страсть к фитнесу, чтобы отвлечься. Фитнес помог вернуть уверенность в себе и своем теле.



Спорт помог полюбить и принять свое тело / Фото instagram.com/toni_dino

Я научилась принимать это, и со временем поняла, как выгляжу и кем я есть, чтобы наконец полюбить себя такой, какая я есть, – рассказывает спортсменка.



Антония смогла стать примером для других / Фото instagram.com/toni_dino

Впоследствии девушка увлеклась бодибилдингом. Этот спорт требует тяжелого труда и полной отдачи, чтобы потом демонстрировать плоды работы над собой. Для девушки с витилиго это стало настоящим вызовом.



Девушка принимает участие в различных соревнованиях / Фото instagram.com/toni_dino

Сейчас Антония регулярно участвует в соревнованиях по бодибилдингу, а также работает фитнес-тренером. Кроме того, девушка стала моделью, а еще – ведет свой блог, в котором более 35 000 подписчиков.



Сейчас Антония учит других развивать и улучшать свое тело / Фото instagram.com/toni_dino