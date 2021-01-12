Взимку організм людини має особливу потребу в збалансованому харчуванні і вітамінах. Багато з них можна знайти в овочах.

Які овочі слід вживати у зимовий період, розповіла нутриціологиня Надія Жиліна в своєму Instagram.

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Зима – це не привід відмовлятися від овочів, адже якщо розібратися, то їх асортимент не менший, ніж влітку. І всі вони по-своєму корисні і смачні. Запам'ятайте одне важливе правило: на вашій тарілці має бути завжди хоча б 3 види овочів – свіжих або приготованих. Тазик не потрібно, звичайно, грамів 200 буде достатньо, – зазначила Жиліна.

Які овочі вживати взимку

Капуста корисна у будь-якому вигляді. Її можна квасити, тушкувати або вживати свіжою. Вона містить вітаміни А, В, Е і К, а також кальцій, калій і магній. Редька. Цей овоч можна їсти сирим, додавати у салати. Редька багата вітамінами B1, B6, B2, C, PP. Також в ній міститься пантотенова кислота (вітамін B5), антибактеріальний агент лізоцин і каротин (провітамін вітаміну А). Морква містить вітаміни групи В, РР, С, Е, К. Також в ній є каротин, який в організмі людини перетворюється на вітамін А.

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Буряк

У її складі в великій кількості присутні бетаїн, фолієва кислота, вітаміни групи B, бета-каротин, вітамін С. А також мікроелементи – залізо, калій, магній, фосфор, натрій, цинк, бор і навіть йод, – уточнила Надія Жиліна.