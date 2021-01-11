Бажаючи якомога швидше позбутися від зайвої ваги, багато хто сідає на різні дієти, вважаючи, що правильне харчування – це складно, довго і дорого.

Насправді збалансовано харчуватися і худнути – зовсім не складно, якщо дотримуватися 3 важливих моментів, розповіла дієтологиня Світлана Фус у своєму Instagram.

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Багато хто, для того щоб позбутися від зайвих кілограмів, "сідають на дієту", часто вибираючи її, почитавши інформацію в інтернеті. І, як правило, не розуміючи, що будь-яка дієта з певними обмеженнями у харчуванні – це ще той ризик з точки зору здоров'я і що далеко не завжди ці обмеження можуть підійти саме вам. Інша справа – правильне харчування, яке базується на збалансованому раціоні з правильно розподіленим обсягом білків, жирів і вуглеводів, – зазначила Фус.

За її словами худнути правильно – зовсім не складно, якщо дотримуватися кількох правил.

3 правила для правильного схуднення

1. Гармонійне співвідношення енергії, яка надходить з їжею, і енергії, яка витрачається. Тобто людина повинна витрачати енергії більше, ніж споживає з їжею, інакше на тілі осяде зайва вага.

Якщо дотримуватися кількох правил – худнути не доведеться / Фото ivetta

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2. Збалансоване меню на кожен день, в якому повинні бути всі необхідні для організму речовини (білки, корисні жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали).

3. Режим прийому їжі. Продукти мають бути правильно розподілені протягом дня. Важливо дотримуватися режиму харчування і не допускати гострого почуття голоду. Якщо правильно харчуватися протягом дня, то увечері не буде сильного голоду і переїдання, а значить і не доведеться позбавлятися від зайвих кілограмів.