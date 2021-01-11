Желая как можно скорее избавиться от лишнего веса, многие садятся на различные диеты, считая, что правильное питание – это сложно, долго и дорого.

На самом деле сбалансировано питаться и худеть – совсем не сложно, если придерживаться 3 важных моментов, рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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Многие, для того чтобы избавиться от лишних килограммов, "садятся на диету", часто выбирая ее, почитав информацию в интернете. И, как правило, не понимая, что любая диета с определенными ограничениями в питании – это тот еще риск с точки зрения здоровья и что далеко не всегда эти ограничения могут подойти именно вам. Другое дело – правильное питание, которое базируется на сбалансированном рационе с правильно распределенным объемом белков, жиров и углеводов, – отметила Фус.

По ее словам худеть правильно – совсем не сложно, если придерживаться нескольких правил.

3 правила для правильного похудения

​1. Гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой, и энергии, которая расходуется. То есть человек должен тратить энергии больше, чем потребляет с едой, иначе на теле осядет лишний вес.

Если придерживаться нескольких правил – худеть не придется / Фото ivetta

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2. Сбалансированное меню на каждый день, в котором должны быть все необходимые для организма вещества (белки, полезные жиры, углеводы, витамины и минералы).

3. Режим приема пищи. Продукты должны быть правильно распределены в течение дня. Важно придерживаться режима питания и не допускать острого чувства голода. Если правильно питаться в течение дня, то вечером не будет сильного голода и переедания, а значит и не придется избавляться от лишних килограммов.