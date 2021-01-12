Зимой организм человека особенно нуждается в сбалансированном питании и витаминах. Многие из них можно найти в овощах.

Какие овощи следует употреблять в зимнее время, рассказала нутрициолог Надежда Жилина в своем Instagram.

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Зима – это не повод отказываться от овощей, ведь если разобраться, то их ассортимент не меньше, чем летом. И все они по-своему полезные и вкусные. Запомните одно важное правило: на вашей тарелке должно быть всегда хотя бы 3 вида овощей – свежих или приготовленных. Тазик не нужно, конечно, грамм 200 будет достаточно, – отметила Жилина.

Какие овощи употреблять зимой

Капуста полезна в любом виде. Ее можно квасить, тушить или употреблять свежей. Она содержит витамины А, В, Е и К, а также кальций, калий и магний. Редька. Этот овощь можно есть сырым, добавлять в салаты. Редька богата витаминами B1, B6, B2, C, PP. Также в ней содержится пантотеновая кислота (витамин B5), антибактериальный агент лизоцин и каротин (провитамин витамина А). Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К. Также в ней есть каротин, который в организме человека превращается в витамин А.

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Свекла

В ее составе в большом количестве присутствуют бетаин, фолиевая кислота, витамины группы B, бета-каротин, витамин С. А также микроэлементы — железо, калий, магний, фосфор, натрий, цинк, бор и даже йод, – уточнила Надежда Жилина.