Сніданок є обов'язковим прийомом їжі і дає сили і енергію на весь день.

Що вживати на сніданок і від чого краще відмовитися, розповіла нутриціологиня Надія Жиліна в своєму Instagram.

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Чому потрібно снідати

Сніданок – найголовніший прийом їжі, який запускає всі процеси в організмі. І необхідно дати йому якісне паливо для цього. Ваш сніданок повинен містити всі макронутрієнти – білки, жири, вуглеводи. Це забезпечить організм енергією на день, будівельними матеріалами для тканин і клітин, запустить всі травні процеси, – зазначила Жиліна.

За її словами, якщо сніданок буде правильним, це забезпечить хороше самопочуття, поліпшить шкіру, стан волосся і нігтів, дасть сили і енергію, а також допоможе у боротьбі із зайвою вагою.

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Коли ви зранку не снідаєте, наприклад, тому що немає апетиту, кортизол (гормон стресу) починає зростати, тим самим провокуючи переїдання у вечірній час. Ви з'їдаєте на ніч 30-35% від своєї норми і на ранок у вас знову немає ситості, – рівень кортизолу у вашому організмі буде завжди підвищений, ось таке замкнуте коло виходить, – підкреслила нутриціологиня.

Вона пояснила, що від кортизолу залежать і інші гормони. Якщо він не в порядку, це призводить до гормонального дисбалансу, зайвої ваги, апатії та ін.

Сніданок – основний прийом їжі за день / Фото patee

Яким повинен бути сніданок

Снідати необхідно протягом години після пробудження і після випитої склянки води. Не рекомендується їсти солодке в перший прийом їжі.

Сніданок повинен містити:

складні вуглеводи – це дасть вам ситість за рахунок повільного підняття інсуліну;

достатню кількість білка і жирів – це забезпечить ситість до обіду;

30-35% вашої добової норми.

Забудьте про булки, круасани, тортики, гранолу, пластівці, і "ЗОЖну" вівсянку з сухофруктами і медом – це все швидкі вуглеводи. Такий сніданок вам інсулін підніме швидше, ніж Тесла до 100-ки розганяється, а потім так само швидко він опуститься, і ви знову будете голодні. Основою вашого сніданку повинні бути жири і білки, до них додаємо складні вуглеводи і клітковину, і сніданок чемпіона готовий! – пояснила Надія Жиліна.

Прикладом відмінного сніданку вона назвала яєчню, тости з авокадо і с/с рибою, твердий сир, свіжі овочі і зелень.