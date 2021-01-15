Многие замечали за собой, что в вечернее время аппетит пробуждается сильнее и хочется есть все подряд.

Почему так происходит, и как избежать переедания, рассказала нутрициолог Надежда Жилина в своем Instagram.

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В идеале человек должен съедать большую часть пищи в светлое время суток, это обусловлено колебаниями гормонов в течении дня. Многим знакома такая проблема: вечером на вас нападает жор, и вы едите все, что не приколочено, да еще и в огромных количествах, – отметила Жилина.

Причины переедания по вечерам

Вы отказываетесь от завтрака или же он слишком легкий. Помните, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, поэтому он должен быть сытным. Если утром у вас нет аппетита – значит, вы поздно ужинали. Мало радости в течение дня. Пища ночью приносит больше удовольствия, чем в другое время суток. Это связано с тем, что дофаминовые рецепторы чувствительнее именно в ночное время – все кажется вкуснее, поэтому человек быстро подсаживается на такое питание. Кроме того, люди, когда им грустно, едят, чтобы поднять настроение. Хронический стресс. Если человек подавлен, уровень кортизола у него повышен и тянет за собой гормон голода грелин. Происходит заедание стресса.

Переедание по вечерам происходит по нескольким причинам / Фото gp5

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Отсутствие нормального распорядка дня. Сюда можно отнести несколько моментов: это и отказ от завтрака, и обед "на ногах", различные перекусы… Все это провоцирует аппетит к ночи. Рацион не сбалансирован. Если в течение дня вы неправильно питаетесь, не добираете углеводы – к вечеру организм будет требовать энергию. Это приведет к беспорядочному питанию. Нарушение биологических ритмов.

Биологические ритмы контролируют наше желание поесть. Оно должно быть максимальным в светлое время суток – когда гормоны находятся на пике. Но большое количество излучения с синим спектром (телефоны, телевизоры, ноутбуки, лампы дневного света) сбивают наши биологические часы, и организм вместо того, чтобы готовиться ко сну, понижать гормоны стресса и голода, повышать мелатонин, думает, что сейчас день и надо подкрепиться. И снова вступают в действие гормоны, отвечающие за стресс и голод. Также на биологические часы влияет позднее засыпание, ритм жизни, – пояснила Жилина.

Она подчеркнула, что вечерние переедания провоцируют хронический набор веса, негативно влияют на качество сна и могут вызывать воспаления в организме.