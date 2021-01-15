Багато хто помічав за собою, що у вечірній час апетит пробуджується сильніше і хочеться їсти все підряд.

Чому так відбувається, і як уникнути переїдання, розповіла нутриціологиня Надія Жиліна в своєму Instagram.

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В ідеалі людина має з'їдати більшу частину їжі у світлий час доби, це обумовлено коливаннями гормонів протягом дня. Багатьом знайома така проблема: ввечері на вас нападає жор, і ви їсте все, що не приколочено, та ще й у величезних кількостях, – зазначила Жиліна.

Причини переїдання вечорами

Ви відмовляєтеся від сніданку або ж він надто легкий. Пам'ятайте, що сніданок є найважливішим прийомом їжі протягом дня, тому він повинен бути ситним. Якщо вранці у вас немає апетиту – значить, ви пізно вечеряли. Мало радості протягом дня. Їжа вночі приносить більше задоволення, ніж в інший час доби. Це пов'язано з тим, що дофамінові рецептори найбільш чуттєві саме у нічний час – все стає смачнішим, тому людина швидко підсаджується на таке харчування. Крім того, люди, коли їм сумно, їдять, щоб підняти настрій. Хронічний стрес. Якщо людина пригнічена, рівень кортизолу у неї підвищений і тягне за собою гормон голоду грелін. Відбувається заїдання стресу.

Переїдання вечорами відбувається з кількох причин / Фото gp5

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Відсутність нормального розпорядку дня. Сюди можна віднести кілька моментів: це і відмова від сніданку, і обід "на ногах", різні перекушування... Все це провокує апетит вночі. Раціон не збалансований. Якщо протягом дня ви неправильно харчуєтеся, чи не добираєте вуглеводи – до вечора організм вимагатиме енергію. Це призведе до безладного харчування. Порушення біологічних ритмів.

Біологічні ритми контролюють наше бажання поїсти. Воно повинно бути максимальним у світлий час доби, коли гормони знаходяться на піку. Але велика кількість випромінювання з синім спектром (телефони, телевізори, ноутбуки, лампи денного світла) збивають наш біологічний годинник, і організм замість того, щоб готуватися до сну, знижувати гормони стресу і голоду, підвищувати мелатонін, думає, що зараз день і треба підкріпитися. І знову вступають в дію гормони, що відповідають за стрес і голод. Також на біологічний годинник впливає пізнє засинання, ритм життя, – пояснила Жиліна.

Вона підкреслила, що вечірні переїдання провокують хронічний набір ваги, негативно впливають на якість сну і можуть викликати запалення в організмі.