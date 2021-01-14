Чимало людей відмовляються від продуктів, що мають образ шкідливих та небезпечних. Однак чи справді треба обмежувати себе у вживанні яєць і молочних продуктів?

Чи можна їсти яйця щодня і чи таке страшне молоко, яким його вважають? Дієтолог Юрій Павлюкевич у своєму блозі в Instagram розповідає, чому деякі продукти невиправдано демонізують.

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Міф 1. Яйця не можна їсти щодня, бо жовтки містять холестерин



Чимало людей бояться їсти яйця через холестерин / Фото Ukr.media

Справді, у яйцях є холестерин, однак він не є ані поганим, ані хорошим. Більш того, якщо не вживати холестерин разом з їжею, то організм почне виробляти менше "власного холестерину". Відповідно, почнеться процес відкладення того холестерину, що приходить ззовні – якраз цей процес є шкідливим для здоров'я.

Тому дієтолог стверджує, що яйця можна вживати щодня. Однак для цього переконайтеся, що у вас немає проблем з печінкою, шлунком та підшлунковою залозою.

Міф 2. Молочні та кисломолочні продукти дуже шкідливі



Молоко можна вживати, якщо ваш організм добре його переносить / Фото Blog.metro

Правда полягає в тому, що це індивідуальні особливості. Організми одних людей з легкістю засвоюють казеїн та молочний цукор (лактозу). Інші ж не можуть повноцінно перетравлювати молочні продукти, бо не мають ферментів у достатній кількості.

Однак треба звернути увагу, що після 35-40 років практично у всіх людей знижується кількість ферментів, що розщеплюють бета-казеїни. Тому з цільним коров'ячим молоком потрібно бути обережними, а ось кисломолочні продукти можна вживати в будь-якому віці.

Міф 3. Чорний хліб кращий за білий



Краще купувати хліб на заквасці / Фото Alimero

Багато людей переходять на чорний хліб з надією на те, що він корисніший. Але це не так – різниця між цими продуктами часто полягає тільки в кольорі та певних смакових якостях. У більшість магазинних варіантів хліба додають дріжджі, розпушувачі, глюкозний сироп, рафіновану олію тощо.

Краще обирайте варіанти на заквасці, або відмовтеся від хліба і вживайте хлібці.

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